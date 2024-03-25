Представитель Запорожской области в Совете Федерации Дмитрий Рогозин после террористического акта, произошедшего в концертном зале «Крокус сити холл», напомнил о том, что американский генерал Марк Милли призывал украинцев убивать русских.
Рогозин после атаки в «Крокусе» напомнил, что Милли призывал убивать русских
Комментарии
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Liudmila Kosteley
https://www.youtube.com/watch?v=kNoy2-oYouY&t=74s
80 лет трагедии в чешской деревне Лидице
YouTube
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12 час.
Liudmila Kosteley
Правда, за эту сволочь казнили много людей. А за этих тварей (что сейчас) никто мстить не будет
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12 час.
Vladimir Soukhatchev
И такое же крысиное лживое извинение, цена которому полкопейки в базарный день! Заслуживает хороший штраф и пару-тройку лет в зоне для закрепления результата!
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2 час.
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