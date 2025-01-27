Международная команда физиков преодолела ограничения квантовой коррекции ошибок

Международная группа исследователей из Университета Инсбрука (Австрия) и Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена (Германия) достигла значительного успеха в решении одной из ключевых проблем квантовых вычислений.
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