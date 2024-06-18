Отключён первый дрон США над Чёрным морем: "Катастрофа для Киева".

ИО

Игорь Овчаренко

Пути снабжения надо уничтожать ещё НА ГРАНИЦЕ. Не давать расползаться технике и БК по фронтам. Тогда и бесполезны будут все поставки фашистам .Кто ни будь в ГЕНШТАБе додумается до этого? Тем более, что все вагоны должны сменить европейский стандарт колёс на русский. Есть возможность там их хорошо пощипать и поджарить.