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Отключён первый дрон США над Чёрным морем: "Катастрофа для Киева".

Стало известно, что русской армии осталось всего 7 км, чтобы полностью перерезать главный путь снабжения группировки противника под Часовым Яром - переоценить этот шаг невозможно.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Пути снабжения надо уничтожать ещё НА ГРАНИЦЕ. Не давать  расползаться  технике и БК по фронтам. Тогда и  бесполезны будут все поставки   фашистам .Кто ни будь в ГЕНШТАБе додумается до этого? Тем более, что все вагоны должны сменить европейский стандарт колёс на русский. Есть возможность там их хорошо  пощипать и поджарить.
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17 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Или мы чего то не знаем (Генералы умнее всех нас, они академии заканчивали), или это тайна великая, которая всплывет лет через 50... Но ощущение такое, что всерьез воевать страна до сих пор не готова. Нет людей, нет вооружения, не политической воли - одни слова, слова, слова... И что тогда, впереди позорный &quot;Брестский мир&quot;?..
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15 час.
СБ
Сергей Бунцов
Радует, что возможно разведывательные БПЛА США наши начали поражать.
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13 час.

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