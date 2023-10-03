Показаны новые скриншоты «славянской Dark Souls» с прокачкой, боссами и мрачной атмосферой. Её делают российские разработчикиАвторы славянского ролевого экшена «Чернь» из российской студии Gamega Games поделились новыми скриншотами, где продемонстрировали актуальный билд игры.
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