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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Показаны новые скриншоты «славянской Dark Souls» с прокачкой, боссами и мрачной ...

Показаны новые скриншоты «славянской Dark Souls» с прокачкой, боссами и мрачной ...

Показаны новые скриншоты «славянской Dark Souls» с прокачкой, боссами и мрачной атмосферой. Её делают российские разработчикиАвторы славянского ролевого экшена «Чернь» из российской студии Gamega Games поделились новыми скриншотами, где продемонстрировали актуальный билд игры.

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