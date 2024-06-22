Волков раскритиковал менеджеров Павловича: «Я для Сергея неудобный соперник, а он не отказывается от боев, если ему предложить»

«Скажу так. Наверное, я очень не подхожу Сергею как соперник стилистически. Это была ошибка менеджеров, ведь Сергей не отказывается от боев, когда ему предлагают.
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