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Царьград

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Учения в Гродненском районе: мобилизованы запасники и добровольцы

Учения в Гродненском районе: мобилизованы запасники и добровольцы

В Гродненском районе с 13 по 15 апреля пройдут командно-штабные учения территориальных войск. В них примут участие призванные из запаса военнообязанные, сотрудники внутренних дел и добровольцы ополчения.

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