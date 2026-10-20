Избитый спящий мужчина получил переломы костей черепа, обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.В Рязанский районный суд направили уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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