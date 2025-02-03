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СБУ выдвигала обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели при взрыве

СБУ выдвигала обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели при взрыве

За два месяца до гибели Армена Саркисяна, основателя добровольческого батальона "Арбат" в ДНР, в результате взрыва в Москве, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предъявлении ему обвинений по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

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