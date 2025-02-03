СБУ выдвигала обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели при взрыве

За два месяца до гибели Армена Саркисяна, основателя добровольческого батальона "Арбат" в ДНР, в результате взрыва в Москве, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предъявлении ему обвинений по двум статьям Уголовного кодекса Украины.