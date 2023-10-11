The Moscow Post
ПолитикаВ миреЭкономикаКультураСпортОбщество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Moscow Post

437 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей черкасов
    Не приведи господь ЭТОГО во власть.Борис Надеждин: н...
  • Алекс Сэм
    "Мусорный король"...
  • Алатырка
    Было бы странно, если этот предприимчивый товарищ повел себя по другому - на кол ведь не сажают - почему бы и не трях...Спросите Марата Ш...

Кувырком с пирамиды: обломки QBF "накроют" Набиуллину и Куйвашева?

Кувырком с пирамиды: обломки QBF "накроют" Набиуллину и Куйвашева?

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырех участников ОПС, связанных с финансовой пирамидой QBF - гендиректора структуры Станислава Матюхина, руководителя филиалов Владимира Пахомова, главы петербургского офиса Алексея Голубева и юриста Евгения Россиева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Самбур
после слов МОГЛИ ПОКРЫВАТЬ В ЦБ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ НАБИУЛИНОЙ
Ответить
3 н.
МБ
Марина Биченова
Жулики
Ответить
3 н.

Картина дня

наверх