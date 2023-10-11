Кувырком с пирамиды: обломки QBF "накроют" Набиуллину и Куйвашева?

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырех участников ОПС, связанных с финансовой пирамидой QBF - гендиректора структуры Станислава Матюхина, руководителя филиалов Владимира Пахомова, главы петербургского офиса Алексея Голубева и юриста Евгения Россиева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии