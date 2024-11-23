Недолго музыка играла: в Краснодарском крае собираются штрафовать уличных артистов

Недолго музыка играла: в Краснодарском крае собираются штрафовать уличных артистовНа набережных в Краснодарском крае собираются штрафовать всех уличных музыкантов.
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