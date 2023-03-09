Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

У «ПСЖ» в шорт-листе Осимхен и Рамуш. С агентом форварда «Наполи» пообщались на днях

«ПСЖ» хочет купить лучшего бомбардира «Наполи» Виктора Осимхена. Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, нигериец входит в шорт-лист, составленный под задачу усилить атаку.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх