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Украинская теннисистка Калинина объяснила свой отказ пожать руку визави из России в полуфинале турнира WTA

Украинская теннисистка Калинина объяснила свой отказ пожать руку визави из России в полуфинале турнира WTA

После полуфинала турнира Женской теннисной ассоциации категории 1000 (WTA) украинская теннисистка Ангелина Калинина отказалась пожимать руку россиянке Веронике Кудерметовой.

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