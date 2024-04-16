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Инвестиционная платформа Dubrovsky ищет Машу, которая будет «Лицом бренда»

Инвестиционная платформа Dubrovsky ищет Машу, которая будет «Лицом бренда» Компания “Матчинг Гэлэкси”, которая запустила ИТ-платформу для инвестиций на фондовом рынке “Dubrovsky”, проводит необычный конкурсный отбор на вакансию “Лицо бренда”.

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