Инвестиционная платформа Dubrovsky ищет Машу, которая будет «Лицом бренда» Компания “Матчинг Гэлэкси”, которая запустила ИТ-платформу для инвестиций на фондовом рынке “Dubrovsky”, проводит необычный конкурсный отбор на вакансию “Лицо бренда”.