Улицы-наряды и платья-пуховики. Отборочный тур "Русского силуэта" прошел в Барнауле

Молодые дизайнеры края представили свои коллекции в рамках отборочного тура международного конкурса Отборочный тур международного конкурса молодых дизайнеров "Русский силуэт" / Фото: Ангелина Выхрист Столица Алтайского края, Барнаул, 30 ноября стала площадкой для яркого события – V регионального отборочного тура XIV Международного конкурса молодых дизайнеров "Русский силуэт".
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