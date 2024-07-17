Курская прокуратура и Росприроднадзор выяснят причину гибели рыбы в Сейме

Напомним, животные сварились из-за аномально высокой температуры воды в 45 градусов. Куряне обвинили во всем «Квадру», ведь именно компания сбрасывает здесь воду, однако сама АО открестилась, заявив, «что забор воды из Сейма и ее возврат - это часть технологического процесса, однако та часть водного ресурса, которая берется для нужд горячего водоснабжения, поставляется потребителям Сеймского округа и обратно в реку не сбрасывается».