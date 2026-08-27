Мировой рекорд: более 63 процентов расходной части бюджета Украины идёт на войну Киев продолжает наращивать военный бюджет, установив мировой рекорд по доле расходов на .
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Мировой рекорд: более 63 процентов расходной части бюджета Украины идёт на войну Киев продолжает наращивать военный бюджет, установив мировой рекорд по доле расходов на .
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