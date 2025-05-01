США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых

Документ предполагает создание совместного инвестиционного фонда реконструкцииСША и Украина подписали соглашение о доступе к природным ресурсам, сообщается на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии