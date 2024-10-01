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СМИ: украинские военные на передовой выступают за переговоры с РФ и готовы направить оружие в сторону Киева

СМИ: украинские военные на передовой выступают за переговоры с РФ и готовы направить оружие в сторону Киева

Украинский военнопленный высказал такую же версию ТАСС. Находящиеся на передовой украинские военные выступают за мирные переговоры с Россией, опасаясь «вечного» конфликта двух стран, Как сообщает издание Financial Times, такое мнение высказал ее источник — командир Юрий.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Сначала направьте, а потом поговорим.
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