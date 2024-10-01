СМИ: украинские военные на передовой выступают за переговоры с РФ и готовы направить оружие в сторону Киева

Украинский военнопленный высказал такую же версию ТАСС. Находящиеся на передовой украинские военные выступают за мирные переговоры с Россией, опасаясь «вечного» конфликта двух стран, Как сообщает издание Financial Times, такое мнение высказал ее источник — командир Юрий.