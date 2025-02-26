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Депутат из КПРФ пожаловался в Следком на клуб ММА для русской молодёжи

Депутат из КПРФ пожаловался в Следком на клуб ММА для русской молодёжи

Молодые парни создали спортивную организацию, где проводили тренировки и готовились к своему первому турниру.

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