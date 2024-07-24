Пошел по стопам Дзюбы? Соболев отстранен от тренировок с основным составом московского «Спартака»

Скандалы и внутренние противоречия продолжают отрицательно влиять на московский «Спартака» изнутри. Очередная подобная история стала достоянием общественности … Сегодня стало известно, что форвард команды Александр Соболев решением руководства клуба отстранен от тренировок с основной командой.
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