Пошел по стопам Дзюбы? Соболев отстранен от тренировок с основным составом московского «Спартака»

Скандалы и внутренние противоречия продолжают отрицательно влиять на московский «Спартака» изнутри. Очередная подобная история стала достоянием общественности … Сегодня стало известно, что форвард команды Александр Соболев решением руководства клуба отстранен от тренировок с основной командой.