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Zero Hedge

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Hunter Biden, Who Slept With Late Brother's Widow, 'Comes Out As 48.6% Gay'

Hunter Biden, Who Slept With Late Brother's Widow, 'Comes Out As 48.6% Gay'

Hunter Biden, Who Slept With Late Brother's Widow, 'Comes Out As 48.6% Gay' Authored by Luis Cornelio via Headline USA, Former first son Hunter Biden is now claiming that he is "48.

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