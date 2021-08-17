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Китай предложил России «наказать» Литву. Что теперь ждет прибалтийскую республику?

Китай предложил России «наказать» Литву. Что теперь ждет прибалтийскую республику?

Первый Новостной Литва давно играет с огнем. Об этом свидетельствуют нападки этой крошечной европейской страны на Россию.

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Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
Зачем ей то нужен этот ТайВынь? Есть же примерные страны которые ни куда и ни во что не ввязываются... Живут себе тихо...
Алексей
Да России давно надо было разобраться с ними за "всё хорошее", а не ждать приглашения Китая.
Константин Заболотный
Я бы поддержал совместными с Китаем экономическими санкциями против Литвы. Они так долго и паскудно сеяли семена раздора с Россией, а теперь и с Китаем,что имеют приоритетное права быть сметенными ответным совместным экономическим ураганом-смерчем Россия-Китай чтобы превратить в полнейший хлам экономику этой умственно-недоразвитой территории.
Ночной кошмар
Ну что сказать? Дурака грабли не учат...)))
Султанов СМ
Литва отрубила себе яйца назло Китаю!Что ж Педикам такое в кайф!Интересно куда Они мозги подевали?

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