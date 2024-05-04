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Фриц о поражении от Рублева: «Я хорошо подавал всю неделю, но не в этом матче»

Фриц о поражении от Рублева: «Я хорошо подавал всю неделю, но не в этом матче»

Американец проиграл в полуфинале в Мадриде – 4:6, 3:6. «Я мог бы сыграть гораздо лучше, особенно на подаче.

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