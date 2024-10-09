В мэрии Смоленска прокомментировали ситуацию с плохим качество воды

Горожане активно жалуются, что уже третий день не могут нормально помыться, постирать и приготовить пищу В администрации города Смоленска пояснили, почему у жителей ряда домов в Ленинском районе из кранов уже третий день идет ржавая вода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии