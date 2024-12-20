В список также вошли «самореализация», «неолиберальный», «историческое просвещение» и «фиджитал» «Суверенитет» стало государственным словом года в России, которое характеризует внутреннюю повестку страны, передают РИА Новости со ссылкой на исследования экспертов РАНХиГС.
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