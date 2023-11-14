Wiley: специализированный гель может быть эффективен в борьбе с раком груди

Ученые из Массачусетского технологического института имени Генерала Бригама (США) в сотрудничестве с коллегами из Института интегративных исследований рака имени Коха (Германия) разработали специализированный гель для лечения рака.
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