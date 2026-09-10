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SPLETNIK

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Пелагея вышла в свет с подросшей дочерью от Ивана Телегина

Пелагея вышла в свет с подросшей дочерью от Ивана Телегина

Пелагея вышла в свет с девятилетней дочерью Таисией от бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина. Вместе они посетили в Москве премьеру фильма "Как Иван в сказку попал", где 40-летняя певица сыграла одну из ролей.

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