Пелагея вышла в свет с подросшей дочерью от Ивана Телегина

Пелагея вышла в свет с девятилетней дочерью Таисией от бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина. Вместе они посетили в Москве премьеру фильма "Как Иван в сказку попал", где 40-летняя певица сыграла одну из ролей.