Красно-белая летяга: размером с кошку, они ещё и летать умеют!

Белки-летяги — это живое доказательство того, что лень — двигатель прогресса. Спускаться с одного дерева, чтобы перебраться на другое? Чушь, мы будем прыгать! Не допрыгиваем? Сделаем из кожи парашют — и полетим! Среди прочих грызунов красно-белая белка-летяга продвинулась дальше своих собратьев.
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