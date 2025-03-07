Красно-белая летяга: размером с кошку, они ещё и летать умеют!

Белки-летяги — это живое доказательство того, что лень — двигатель прогресса. Спускаться с одного дерева, чтобы перебраться на другое? Чушь, мы будем прыгать! Не допрыгиваем? Сделаем из кожи парашют — и полетим! Среди прочих грызунов красно-белая белка-летяга продвинулась дальше своих собратьев.