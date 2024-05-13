Вопросы обращения предпринимателя рассмотрены с участием Администрации Петрозаводского городского округа

7 мая в Администрации Петрозаводского городского округа по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей Елены Георгиевны Гнетовой состоялось совещание по рассмотрению вопросов обращения Индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере нестационарной торговли, к бизнес-омбудсмену.