Вопросы обращения предпринимателя рассмотрены с участием Администрации Петрозаводского городского округа

7 мая в Администрации Петрозаводского городского округа по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей Елены Георгиевны Гнетовой состоялось совещание по рассмотрению вопросов обращения Индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере нестационарной торговли, к бизнес-омбудсмену.
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