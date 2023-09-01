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Хабаровские предприятия представят продукцию на "Улице Дальнего Востока"

Хабаровские предприятия представят продукцию на "Улице Дальнего Востока"

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности из Хабаровска примут участие в выставке "Улица Дальнего Востока", которая запланирована на период с 10 по 17 сентября 2023 года во Владивостоке в рамках VIII Восточного экономического форума.

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