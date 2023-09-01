Хабаровские предприятия представят продукцию на "Улице Дальнего Востока"

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности из Хабаровска примут участие в выставке "Улица Дальнего Востока", которая запланирована на период с 10 по 17 сентября 2023 года во Владивостоке в рамках VIII Восточного экономического форума.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности из Хабаровска примут участие в выставке "Улица Дальнего Востока", которая запланирована на период с 10 по 17 сентября 2023 года во Владивостоке в рамках VIII Восточного экономического форума.
Свежие комментарии