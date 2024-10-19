Насилия не было: Юлия Салибекова прошла детектор лжи

После объявления результатов она пыталась покинуть студию телешоу Эта история началась год назад. Тогда Юлия Салибекова, известная по реалити-шоу «Дом−2», будучи в Смоленской области, попала в аварию — ее машина, где она была с детьми, вылетела в кювет.
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