Насилия не было: Юлия Салибекова прошла детектор лжи

После объявления результатов она пыталась покинуть студию телешоу Эта история началась год назад. Тогда Юлия Салибекова, известная по реалити-шоу «Дом−2», будучи в Смоленской области, попала в аварию — ее машина, где она была с детьми, вылетела в кювет.