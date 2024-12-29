Скрытые глубоко в лесах Амазонии, вдали от любопытных глаз и современной цивилизации, 300 человек живут так, как их предки жили тысячи лет назад.
Амазонское племя не соприкасается с цивилизацией и живет по тем же законам, что и 10 тысяч лет назад
Комментарии
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Maxim
Я - с Нижнеудинска правда, не живу с 1988, как там щас?
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15 час.
Aleksandr Sobolev
(((Там все просто! Почти половина лесов России - это лиственница! А заготавливаются и горят в основном еловые и сосновые леса! И как бы не смешно это звучало - лесные пожары даже способствую увеличению лесов! Горят в основном сосновые и еловые леса - при пожаре уничтожаются так же бактерии и вредители которые вредят деревьям! Ну и лиственница - лучше разноситься птицами и животными - и быстрее растет! Так же из-за увеличения лесов у нас - в России за последние десятилетия - среднегодовая температура повысилась больше всего на Планете - стало теплее! Теплее - леса быстрее растут! Теплее - отступает Вечная Мерзлота - и там на плодородных, тысячелетиями не тронутых землях - начинает расти лес!✌️ НАУКА!!! ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ЦИФРЫ - ВСЕХ МИРОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ! Даже Росреестр дает меньше! Вот и весь сказ...(((А может ко мне в Курганскую область приедете? Ну просто тут у нас - со времен моего советского детства - леса стало больше!
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15 час.
Maxim
Синие верхушки леса - на горизонте, снятся - до сих пор..
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15 час.
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