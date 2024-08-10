Алаудинов заявил, что ВС РФ зачистили Мартыновку в Суджанском районе

Военнослужащие российской армии совместно со спецназом «Ахмат» вернули контроль над Мартыновкой в Суджанском районе, заявил заместитель руководителя Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов, находящийся в эти минуты в Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии