Обойдемся без диет: как дыхательные техники влияют на наш вес

Правильное дыхание ускоряет процесс похудения в два раза. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала тренер метода похудения без диет Анастасия Туюнда на благотворительном концерте «Школы музыки Брант» при поддержке VК.
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