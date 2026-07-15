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FiNE NEWS

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Генпрокуратура утвердила обвинения по делу экс-руководителей Промсвязьбанка, США планируют крупную военную операцию против Ирана

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей Промсвязьбанка, которые обвиняются в хищении и легализации крупной суммы денежных средств.

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