У офицера МВД России решили конфисковать имущество на 124 миллиона рублей

Прокуратура требует изъять у офицера УМВД Петербурга имущество на 124 млн руб. Прокуратура подала иск об изъятии в доход государства имущества стоимостью 124 миллиона рублей, принадлежащего бывшему сотруднику Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте и антикоррупционного подразделения петербургской полиции Александру Кожемякину, его матери и родной сестре.