Обновление правительств в странах Евросоюза не изменит их антироссийского курса. Брюссель будет пресекать выдвижение кандидатов, желающих помириться с Москвой, чтобы продолжить конфликт на Украине, несмотря на переговоры России и США о мирном урегулировании.
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