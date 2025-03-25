Обновление правительств в странах Евросоюза не изменит их антироссийского курса. Брюссель будет пресекать выдвижение кандидатов, желающих помириться с Москвой, чтобы продолжить конфликт на Украине, несмотря на переговоры России и США о мирном урегулировании.