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Таджикистан требует от России скрывать национальность преступников

Таджикистан требует от России скрывать национальность преступников

Таджикистан потребовал от России не акцентировать внимание на национальности преступников. В Душанбе боятся, что это ухудшает отношение россиян к таджикам, которые все чаще фигурируют в криминальных сводках.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
не милости просим отбыть, а пинками гнать домой и не слушать ыой их дипломатов. Сейчас проще- Талибы, вроде, стали нашими союзниками, 201 базу убираем, если что, Талибы таджиков мигом на место поставят, а запад, куда они так стремятся, им мигом укажет их место
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3 час.
Александр Пятнистый
Мастурбекам что-то не нравится в России? Идите к себе домой -  Чемодан-Вокзал(Аэропорт) - Кишлак -любимый ишак.
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2 час.
НА
Николай Анахов
ВСё правильно, нужно писать:&quot; Совершил насилие(воровство, убийство, скотоложство) не ТАДЖИК, а ...(указать национальность преступника)...!
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1 час.

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