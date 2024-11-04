Таджикистан требует от России скрывать национальность преступников

Александр Пятнистый

не милости просим отбыть, а пинками гнать домой и не слушать ыой их дипломатов. Сейчас проще- Талибы, вроде, стали нашими союзниками, 201 базу убираем, если что, Талибы таджиков мигом на место поставят, а запад, куда они так стремятся, им мигом укажет их место