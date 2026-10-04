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Случаи мошенничества с соцвыплатами увеличились в России

Случаи мошенничества с соцвыплатами увеличились в России

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина В России с января по август 2026 года было зафиксировано 321 тысяч преступлений через интернет, при этом значительно выросло число случаев мошенничества при получении соцвыплат.

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