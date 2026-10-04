Случаи мошенничества с соцвыплатами увеличились в России

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина В России с января по август 2026 года было зафиксировано 321 тысяч преступлений через интернет, при этом значительно выросло число случаев мошенничества при получении соцвыплат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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