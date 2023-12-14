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Акунин еа пранке удивился, почему его не забанили в России

В разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Чхартишвили удивляется, почему его до сих пор продают в России:«У них там сидит какой-то очень умный и хитрый человек: они никого из нас – иноагентов – не запретили», поэтому его книги продолжают бить рекорды продаж в России.

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