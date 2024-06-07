☠ Moscow Rock City на OLDSCHOOL COVER PARTY в клубе Город! ☠

Сегодня вечером тряхнём с Moscow Rock City стариной на OLDSCHOOL COVER PARTY в клубе Город на Менделеевской! ☠В компании старых-добрых коллег из Tomcat и The Onspring поворошим наследие западного рока старой школы! 🏫Мы закрываем вечер в районе 22:00.