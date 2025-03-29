МИД РФ объяснил порядок создания временных администраций по линии ООН

Министерство иностранных дел России объяснило ТАСС информацию о том, как будет происходить формирование временной администрации в случае реализации инициативы президента Владимира Путина о ее создании на территории Украины.
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