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Россия. Новая реальность

Россия. Новая реальность

Доброе утро, Империя. "Ночь выборов" в этом году прошла лично для меня с огромной физической нагрузкой - достаточно сказать, что проходя в день свои законные 8 тысяч шагов, в воскресенье я накрутил в пять раз больше.

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