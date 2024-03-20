Россия. Новая реальность

Доброе утро, Империя. "Ночь выборов" в этом году прошла лично для меня с огромной физической нагрузкой - достаточно сказать, что проходя в день свои законные 8 тысяч шагов, в воскресенье я накрутил в пять раз больше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии