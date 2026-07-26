А что происходит в Омске? Откуда столько черных машин? 🔫 Оказывается, многие омичи и не знали, что в наш город приезжали президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.
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А что происходит в Омске? Откуда столько черных машин? 🔫 Оказывается, многие омичи и не знали, что в наш город приезжали президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.
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