Где искать поддержку, когда все отвернулись и вы остались одни

Иллюзия окружения Пока в жизни все хорошо, вокруг много людей. Друзья, коллеги, знакомые. Но стоит случиться кризису — разводу, болезни, потере работы, депрессии — как толпа рассеивается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ТК Купание в речке и...
- В Совфеде призвал...
- В Совфеде призвал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым