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Где искать поддержку, когда все отвернулись и вы остались одни

Иллюзия окружения Пока в жизни все хорошо, вокруг много людей. Друзья, коллеги, знакомые. Но стоит случиться кризису — разводу, болезни, потере работы, депрессии — как толпа рассеивается.

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