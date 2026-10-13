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Царьград

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Самарец взял бронзу на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии – 2026»

Самарец взял бронзу на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии – 2026»

Денис Кикин занял третье место на федеральном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии – 2026» в номинации для инспекторов транспортной безопасности, которая проводилась впервые.

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