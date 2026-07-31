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Маркетплейсы могут обязать страховать товары продавцов

Маркетплейсы могут обязать страховать товары продавцов

Союз электронной торговли (СЭТ) выступил с инициативой ввести обязательное страхование товаров поставщиков на маркетплейсах либо создать специализированные компенсационные фонды для возмещения убытков в случае утраты или повреждения продукции.

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