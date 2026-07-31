Маркетплейсы могут обязать страховать товары продавцов

Союз электронной торговли (СЭТ) выступил с инициативой ввести обязательное страхование товаров поставщиков на маркетплейсах либо создать специализированные компенсационные фонды для возмещения убытков в случае утраты или повреждения продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии