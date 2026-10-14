В Госдуме заговорили о реальной перспективе завершения СВО на условиях Москвы. По словам депутата Юрия Афонина, Россия обыграла Киев и получила ключевое преимущество, которому враг не может ничего противопоставить.
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