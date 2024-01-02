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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Талалаев: «Те, кто про меня говорил, способны на что-то дельное? Мужчину определяют поступки. Немало примеров, когда футболисты спивались и гавкали из-под лавок»

Андрей Талалаев: «Те, кто про меня говорил, способны на что-то дельное? Мужчину определяют поступки. Немало примеров, когда футболисты спивались и гавкали из-под лавок»

Главный тренер «Химок» раскрыл свое мировоззрение, отвечая на вопросы в ходе интервью. – Чем вы заполняли паузы [в тренерской карьере]? – Стажировкой в Италии.

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