На Куприна только что сбили мотоциклиста Авария произошла на пересечении с Ленинским проспектом. Мужчина не шевелится, сообщают очевидцы.
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На Куприна только что сбили мотоциклиста Авария произошла на пересечении с Ленинским проспектом. Мужчина не шевелится, сообщают очевидцы.
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